V Avstriji prvič po aprilu več kot 100 novih okužb s koronavirusom

Dunaj, 1. julija - Potem ko število na novo okuženih z novim koronavirusom v Avstriji že nekaj časa vztrajno narašča, je danes to število prvič po 20. aprilu preseglo sto. Potem ko so Avstrijci z nedelje na ponedeljek potrdili 69 in nato s ponedeljka na torek le 43 novih okužb, so jih s torka na danes občutno več, kar 107, poročajo avstrijski mediji.