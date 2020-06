Šarec: Neodvisnost organov pregona očitno trn v peti vladajočih

Ljubljana, 30. junija - Predsednik LMŠ Marjan Šarec je ob hišnih preiskavah in odstopu ministra Aleša Hojsa opomnil, da so v stranki opozarjali na sumljive vladne prakse, zdaj pa se kažejo razsežnosti. "Celotna vlada je zrela za odstop. Prikrivanje z napadi na NPU in celotno policijo kaže, da je neodvisnost organov pregona trn v peti vladajočih," je zapisal na Twitterju.