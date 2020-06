Fajonova poziva Janšo k odstopu, ker vlada nima ne politične ne moralne odgovornosti za nadaljevanje dela

Ljubljana, 30. junija - Predsedujoča SD Tanja Fajon odstopa notranjega ministra Aleša Hojsa in direktorja policije Antona Travnerja ter pridržanje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška vidi kot dokaz, da vlada ne more več delovati. "Nima ne politične in ne moralne odgovornosti, da nadaljuje delo. Zato predsednika vlade Janeza Janšo pozivam, da odstopi," je dejala.