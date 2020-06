Jelinčič: Del vodstva policije s političnim delom zavira njeno strokovnost

Ljubljana, 30. junija - Nekateri kadri v vrhu policije so politično nameščeni in zavirajo njeno strokovno delo, zato bi jih bilo treba razrešiti, je v odzivu na današnji odstop ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije Antona Travnerja dejal predsednik SNS Zmago Jelinčič. Prepričan je, da premier Janez Janša Hojsovega naslednika že ima.