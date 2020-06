V ponedeljek okužbe z novim koronavirusom potrdili v sedmih občinah

Ljubljana, 30. junija - V ponedeljek so primere okužb z novim koronavirusom potrdili v sedmih občinah, pet v Ljubljani, po dve v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani ter po eno v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj. Primere okužb so sicer doslej potrdili v 157 občinah.