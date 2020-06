Liga Aba s tremi slovenskimi klubi se bo začela 19. septembra

Ljubljana, 29. junija - Košarkarski ligi Aba 1 in 2 bosta v novi sezoni šteli štirinajst klubov, tekmovanji pa se bosta začeli 19. oziroma 23. septembra so danes na skupščini lige Aba odločili klubi udeleženci. Slovenija bo imela v prvi ligi tri klube - Cedevito Olimpijo, Koper Primorsko in Krko, v drugi ligi pa zgolj Helios Suns.