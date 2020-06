Hrvaški grozi umik s slovenskega seznama varnih držav

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ljubljana/Zagreb, 29. junija - Hrvaški grozi, da jo bo slovenska vlada umaknila s seznama varnih držav, če bodo v državi presegli deset okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. V zadnjih dneh so na Hrvaškem potrdili po več deset okužb dnevno, danes so potrdili 34 novih primerov okužb. Razmere pa se slabšajo tudi drugod po Evropi in po svetu.