Na letošnjem festivalu v Pulju več slovenskih filmov

Zagreb, 29. junija - Na letošnjem 67. filmskem festivalu v Pulju bo za glavno nagrado zlato areno tekmovalo 16 celovečercev, med njimi tudi več slovenskih koprodukcij, ki so del filmskega programa manjšinskih koprodukcij. Na festivalu, ki bo potekal med 18. in 26. julijem, bodo prikazali celovečerce Andreja Košaka, Mateja Nahtigala, Metoda Pevca in Martina Turka.