Severnoameriška premiera filma Jaz sem Frenk na festivalu Cinequest

Ljubljana, 4. marca - V tekmovalnem programu filmskega festivala Cinequest bo v četrtek severnoameriška premiera celovečerca Jaz sem Frenk režiserja in scenarista Metoda Pevca, so sporočili s Slovenskega filmskega centra. V tekmovalni program festivala, ki se je v torek začel v Silicijevi dolini, so sicer uvrstili skupno osem filmov. Cinequest bo potekal do 15. marca.