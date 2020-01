Košak predstavlja politični triler Vsi proti vsem

Ljubljana, 28. januarja - V Koloseju bo drevi ob 20. uri premiera novega filma režiserja in scenarista Andreja Košaka Vsi proti vsem. Gre za politični triler, postavljen v izmišljeni kraj Rovte, ki nastavlja ogledalo demokraciji, v kateri živimo, in vodi k razmišljanju o tem, kdaj bodo ljudje imeli dovolj korupcije, prevar in laži, piše v sporočilu za javnost.