V nedeljo tri potrjene okužbe z novim koronavirusom na Ravnah na Koroškem

Ljubljana, 29. junija - V nedeljo so nove primere okužb z novim koronavirusom potrdili v zgolj dveh občinah - eno v Ljubljani in tri v občini Ravne na Koroškem. S tem se je slednja uvrstila med 27 občin, v katerih so doslej potrdili deset ali več primerov okužb. Primere okužb so sicer doslej potrdili v 157 občinah.