Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o ponovnem petkovem protestu, med katerim so protestniki na kip Franceta Prešerna v Ljubljani nadeli okove. Med drugim so pisale tudi o 14 novih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji v petek in devetih v soboto ter o preložitvi vrha procesa Brdo-Brioni, ki bi moral na Brdu pri Kranju potekati v ponedeljek.