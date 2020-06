Večer o vzdušju v Sloveniji (29. 6.)

Maribor, 28. junija - Tomaž Ranc v komentarju Glej naprej piše o Sloveniji skoraj 30 let po osamosvojitvi. Čeprav se je uspešno borila s koronakrizo, se namesto ponosa, čuti nemir. Voditelji bi morali biti moralne avtoritete in zgled, oblast pa povezovati in sodelovati, kot je Slovenija to počela v času osamosvajanja. Namesto tega na spletu in v družbi kipi sovraštvo.