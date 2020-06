Finance o aplikaciji za sledenje stikov (29. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Albina Kenda v komentarju O vprašanjih glede aplikacije za sledenje piše o tehničnih in etičnih ovirah uvedbe aplikacije za sledenje stikov. Digitalna pismenost prebivalstva je namreč nižja kot bi bila potrebna za učinkovitost aplikacije. Med tehničnimi omejitvami so pomembne motnje v signalu. Pod vprašajem pa sta tudi prostovoljnost in anonimnost.