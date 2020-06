Ruski obveščevalci naj bi plačevali islamistom za ubijanje ameriških in drugih tujih vojakov v Afganistanu

New York, 28. junija - Posebna enota ruskih obveščevalcev je v Afganistanu v času mirovnih pogajanj s talibani ponujala in plačevala nagrade skrajnim islamističnim skupinam za pobijanje ameriških in drugih tujih vojakov v tej državi, je v soboto poročal New York Times, ki se sklicuje na ameriške obveščevalne vire.