Še dva tenisača pozitivna na covid-19

Beograd, 27. junija - Hrvaški in bosanski tenisač, Matej Šabanov in Tomislav Brkić, sta bila pozitivna na covid-19, so sporočili organizatorji prvenstva vzhodne Evrope. Tega v Beogradu organizira nekdanji srbski tenisač Janko Tipsarević, na njem pa sta doslej sodelovala tudi slovenska igralca, Aljaž Bedene in Blaž Rola.