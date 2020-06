Teheran, 25. junija - Število smrtnih žrtev covida-19 v Iranu je danes preseglo 10.000. Oblasti so v zadnjem dnevu namreč potrdile 134 novih smrti, skupno pa 10.130. To je že sedmi dan zapored, ko so potrdili več kot sto smrti v enem dnevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.