Pariz, 25. junija - V Parizu so danes znova odprli Eifflov stolp, ki je bil zaradi koronavirusnih ukrepov zaprt 104 dni. Okoli stolpa so se zbrali novinarji s celega sveta, ki so spremljali, kako se je prva skupina turistov in Parižanov povzpela po stopnicah železnega stolpa na drugo ploščad.