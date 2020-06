Vlada sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za krizni dodatek

Ljubljana, 24. junija - Vlada je na današnji seji sprejela tudi sklep, s katerim bo 7,3 milijona evrov za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve, ki ga je omogočil prvi protikoronski zakon, zagotovila iz dodatnega zadolževanja za potrebe boja proti covidu-19 in splošne proračunske rezervacije. Sklepe bosta izvršila ministrstvi za obrambo in za finance.