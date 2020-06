Kustečeva šolarjem zaželela v prvi vrsti zdrave počitniške dni

Ljubljana, 24. junija - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob koncu najbolj neobičajnega šolskega leta učenkam in učencem ter dijakinjam in dijakom zaželela več kot zaslužene in v prvi vrsti zdrave počitniške dni. Obenem se je zahvalila vzgojno-pedagoškemu kadru in staršem, ki so zmagovito pripeljali šolsko leto do konca.