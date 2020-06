Na Korejskem polotoku se spominjajo 70. obletnice začetka vojne

Seul/Pjongjang, 25. junija - Na Korejskem polotoku se spominjajo začetka vojne pred 70 leti, ki je po ocenah terjala okoli 3,2 milijona smrtnih žrtev in tehnično še vedno traja. Kljub zaostritvi razmer med Pjongjangom in Seulom v zadnjih tednih pa so v sredo v domovino prepeljali posmrtne ostanke skoraj 150 južnokorejskih vojakov.