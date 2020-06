V Avstriji več kot 40 novih okužb s koronavirusom

Dunaj, 24. junija - V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 41 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočilo avstrijsko ministrstvo za zdravje. Zaradi covida-19 v zadnjem dnevu ni umrl nihče, vse skupaj pa 693 ljudi. Ob tem so avstrijske oblasti napovedale nadaljnje rahljanje ukrepov. Za nemško deželo Severno Porenje-Vestfalija so izdale opozorilo pred potovanji.