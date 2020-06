V Srbiji znova uvajajo nekatere ukrepe proti širjenju virusa

Beograd, 24. junija - V Srbiji danes znova uvajajo nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki so jih pred tem že ukinili. V državi so namreč v torek potrdili več kot 100 novih primerov okužbe. To se je zgodilo prvič od začetka maja, ko je število okužb začelo upadati.