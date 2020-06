Hrvaška danes o poostrenih ukrepih na svojih vzhodnih mejah

Zagreb, 24. junija - Hrvaški štab civilne zaščite bo danes razpravljal o ponovni zaostritvi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na hrvaških mejah z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo, je v torek napovedal hrvaški notranji minister in šef štaba Davor Božinović. Spremenili naj bi tudi pogoje za vstop državljanov Kosova in Severne Makedonije.