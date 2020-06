Đoković: Naredili smo napako, bilo je prezgodaj

Beograd, 24. junija - Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković, ki je v torek javnosti razkril, da je okužen s koronavirusom, se je oglasil prek družabnih omrežij in se opravičil vsem, ki so sodelovali na jadranski turneji Adria tour. Ta se je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za pravo žarišče okužb z virusom sars-cov-2.