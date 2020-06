V Nemčiji zaradi izbruha koronavirusa v klavnici uvedli lokalno karanteno

Düsseldorf, 23. junija - Zaradi nedavnega izbruha novega koronavirusa v mesnopredelovalnem obratu Tönnies v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, so oblasti danes v prizadetem okraju Gütersloh znova uvedle karanteno. Kasneje pa so jo uvedli še za bližnji okraj Warendorf. Tako so prvič znova uvedli tovrstne omejitvene ukrepe po začetku njihovega rahljanja maja.