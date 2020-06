OKS poziva k prilagoditvi pogojev za črpanje proračunskih sredstev

Ljubljana, 23. junija - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so danes na seji pred skupščino pozvali pristojno ministrstvo in državo, naj prilagodi pogoje za črpanje proračunskih sredstev za šport. Športu, predvsem vrhunskemu, grozi, da zaradi koronakrize sredstev na bo mogel počrpati v celoti in s tem zmanjšanje obsega v prihodnje.