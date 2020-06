V Srbiji in Severni Makedoniji več kot 100 novih primerov koronavirusa

Sarajevo/Beograd/Skopje, 23. junija - Iz Srbije in Severne Makedonije danes poročajo o več kot 100 novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjem dnevu, kar je več kot v ponedeljek. V Bosni in Hercegovini pa je dnevno število novih okužb nižje kot v ponedeljek. Potrdili so jih 63.