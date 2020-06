Informacije glede karantenskih odločb po telefonu in elektronski pošti

Ljubljana, 24. junija - Ministrstvo za zdravje nudi informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si, so objavili na spletni strani. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.