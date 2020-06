Fajonova predsednika republike in vlade poziva k vključujoči proslavi ob dnevu državnosti

Ljubljana, 23. junija - Predsedujoča SD Tanja Fajon je v pismu predsednika republike Boruta Pahorja in premierja Janeza Janšo pozvala, "da z vključitvijo vseh, še posebej vseh veteranskih organizacij, predvsem pa z iskrenim obžalovanjem globokega družbenega razdora in razlogov zanj", omogočita, da Slovenija nastanek samostojne države praznuje enotna in povezana.