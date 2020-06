Aktiv delavk in delavcev v kulturi pozval k bojkotu državne proslave

Ljubljana, 22. junija - Aktiv delavk in delavcev v kulturi je v sporočilu za javnost pozval k bojkotu državne proslave, ki bo v sredo na predvečer dneva državnosti. Zapisali so, da se "odločno distancirajo od letošnjega uradnega proslavljanja", in za isti dan ob 19. uri napovedali zbor na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer nameravajo izvesti lasten program.