Janša: Pozivanje na antiproslavo ob dnevu državnosti je nedostojno

Ljubljana, 22. junija - Predsednik vlade Janez Janša se je v današnjem pogovoru za Novo24TV odzval na napovedan bojkot državne proslave. "Pozivanje na antiproslavo ob dnevu državnosti je nedostojno, zavržno in izven vsega, kar si predstavljamo pod besedami 'normalnost' in 'civilizacija'. Upam, da si bodo organizatorji antiproslave do srede premislili," je dejal Janša.