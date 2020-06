Na hadž letos samo muslimani v Savdski Arabiji

Rijad, 23. junija - Savdska Arabija je sporočila, da bo v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa letos hadž zelo omejen. V Meko bodo lahko romali le verniki vseh narodnosti, ki so v državi, je sporočilo ministrstvo za hadž. Kasneje so pojasnili, da bo romalo lahko okoli tisoč vernikov, mlajših od 65 let.