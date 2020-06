Ob obisku bazenov, jezer in morja NIJZ opozarja na možnost utopitve otrok

Ljubljana, 23. junija - V poletnih počitnicah in ob vročih dneh se otroci radi ohladijo s plavanjem ali vodnimi igrami v bazenu, jezeru ali morju. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, naj odrasli ne pozabijo na varnost v vodi in ob njej. Utopitve so namreč drugi najpogostejši vzrok smrti predšolskih otrok.