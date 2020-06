Portoroška centralna plaža kljub covidu-19 varna

Portorož, 22. junija - V Portorožu so danes uradno odprli centralno plažo, ki bo ob dveh obnovljenih pomolih obiskovalcem nudila prek 300 senčnikov, številne aktivnosti in možnost uporabe rekvizitov. Kot je poudaril direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič, so upoštevali navodila NIJZ, tako da bo plaža obiskovalcem nudila maksimalno udobje in varnost.