Zaradi bojazni pred okužbo s koronavirusom nekaterih letovanj za otroke ne bo

Ljubljana/Maribor/Idrija/Velenje, 19. junija - Nevarnost za okužbo z novim koronavirusom, ki je za skupine večja, imajo v mislih tudi organizatorji letovanj za otroke. Nekateri so se že odločili, da ga letos ne izvedejo. Med njimi sta mariborski Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine Idrija, so za STA potrdili v Mariboru in Idriji.