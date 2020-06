Predstavniki očetov za uravnoteženo skrbništvo, pravosodno ministrstvo za preučitev možnosti

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 29. junija - Na ministrstvu za pravosodje predlagajo, da se strokovno preuči možnost, da bi bilo sostarševstvo primarna oblika vzgoje in varstva otrok po razvezi staršev. Prav tej rešitvi so naklonjeni v Društvu za otroke, očetovstvo in resnico Door, saj bi se s tem lahko po njihovem mnenju izognili dolgim in dragim razveznim postopkom.