Začetek izvajanja mediacije po družinskem zakoniku

Ljubljana, 19. junija - Ministrstvo za delo je na podlagi družinskega zakonika danes objavilo seznam mediatorjev, in sicer listo mediatorjev na centrih za socialno delo ter listo zunanjih izvajalcev mediacije. Z objavo seznama se bo mediacija po družinskem zakoniku pred in po sodnem postopku začela izvajati v praksi, so objavili na spletnih straneh ministrstva.