Cigler Kralj med prioritete uvršča bolj življenjski sistem socialnih pomoči

Ljubljana, 10. marca - Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom kot tri ključne prioritete izpostavil bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.