Tradicionalni teden cvička letos brez družabno-zabavnega dela

Novo mesto, 22. junija - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in trebanjska občina bosta letošnji 48. Teden cvička, ki naj bi po prvotni napovedi potekal med 12. in 13. junijem, zaradi protiepidemioloških ukrepov pripravili v okrnjeni obliki in brez družabnega dela. V okviru Tedna cvička so v Novem mestu danes pripravili ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka.