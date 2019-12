Na Dolenjskem ukrepi za posodobitev cvička

Novo mesto, 13. decembra - Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto so danes predstavili triletni partnerski pilotni projekt tehnološke posodobitve pridelave grozdja in vina za cviček s priznanim tradicionalnim poimenovanjem. S tem želijo tega dolenjskega posebneža, katerega prodaja zadnja leta pada, osvežiti, mu dati bolj sadno noto in ga prilagoditi sodobnemu okusu.