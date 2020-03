Tradicionalni Teden cvička letos združili s praznovanjem trebanjske občine

Trebnje, 5. marca - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in trebanjska občina bosta letošnji 48. Teden cvička, ki bo potekal med 12. in 14. junijem, združili z občinskim praznovanjem in 32. prireditvenim nizom Iz trebanjskega koša. Prireditelji želijo z združevanjem poceniti prirejanje obeh in zgostiti dogajanje, so povedali na današnji novinarski konferenci.