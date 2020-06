Osamosvojitelji: 30 let po osamosvojitvi Slovenija na novi preizkušnji

Ljubljana, 20. junija - Da se je Slovenija pred 30 leti osamosvojila, je morala politična elita v državi dozoreti, prave pa so bile zgodovinsko gledano tudi mednarodne politične okoliščine. Danes je Slovenija spet na preizkušnji; zapiranje mej zaradi epidemije ima tudi politične posledice, so razmišljali razpravljavci na petkovi okrogli mizi iz cikla Slovenija in EU.