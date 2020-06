V Nemčiji največ okužb z novim koronavirusom v mesecu dni

Berlin, 19. junija - V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili 770 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največje število okužb v enem dnevu v mesecu dni, so sporočili iz Inštituta Roberta Kocha za nadzor bolezni. Večje dnevno število okužb so nazadnje potrdili 20. maja, ko jih je bilo 797, poroča nemška tiskovna agencija dpa.