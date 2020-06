Kandidat za vodjo CDU očital Vzhodnoevropejcem vnos covida-19 v Nemčijo

Berlin, 19. junija - Eden od vodilnih kandidatov za vodjo krščanskih demokratov (CDU) Armin Laschet je državljane Bolgarije in Romunije okrivil, da so v Nemčijo prinesli koronavirus. Zaradi tega je bil zaveznik kanclerke Angele Merkel deležen kritik. Med drugim sta ga kritizirala nemški zunanji minister Heiko Maas in njegova bolgarska kolegica Ekaterina Zaharijeva.