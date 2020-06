V spopadih na indijsko-kitajski meji ubiti trije indijski vojaki

New Delhi/Peking, 16. junija - Na meji med Indijo in Kitajsko v Himalaji, zaradi katere sta državi v sporu, so ponoči izbruhnili spopadi med indijskimi in kitajskimi vojaki. Po prvih podatkih New Delhija so bili ubiti trije indijski vojaki, smrtne žrtve naj bi bile tudi na drugi strani. Kitajska pa je sporočila, da so indijski vojaki prečkali mejo.