Trump po novem želi več televizijskih soočenj z Bidnom

New York, 19. junija - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je do nedavnega nasprotoval predvolilnim televizijskim soočenjem z demokratskim predsedniškim kandidatom, je v četrtek pooblastil nekdanjega župana New Yorka Rudyja Giulianija, da se dogovori za čim več soočenj z Josephom Bidnom. Trump želi tudi odločati o voditeljih teh predvolilnih srečanj.