Nato z načrtom za morebiten drugi val pandemije covida-19

Bruselj, 18. junija - Obrambni ministri članic zveze Nato so se danes dogovorili o načrtu za zagotovitev pripravljenosti na morebiten drugi val pandemije novega koronavirusa. Dogovorili so se o novem operativnem načrtu, ki naj bi omogočil boljše usklajevanje, o zalogi medicinske opreme in o skladu, ki naj bi omogočil hitro pridobitev bistvene medicinske opreme.