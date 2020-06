Na Hrvaškem in v Italiji več okužb oziroma smrti zaradi koronavirusa

pripravila Vesna Rojko

Budimpešta/Zagreb/Ženeva, 18. junija - Na Hrvaškem so zabeležili dnevni porast okužb z novim koronavirusom, ki jih tako kot v Sloveniji povezujejo z BiH in Srbijo. V Italiji so zabeležili več smrti zaradi covida-19. Na Madžarskem so odpravili izredne razmere zaradi epidemije, a tudi nova ureditev kritikov ne zadovolji. Peru se medtem sooča s porastom okužb, Peking pa zaostruje ukrepe.