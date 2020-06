V Rusiji 489 zdravstvenih delavcev umrlo zaradi covida-19

Moskva, 18. junija - V Rusiji je zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 489 zdravstvenih delavcev, ki so jim potrdili okužbo, je danes sporočila Ala Samojlova, vodja državnega zdravstvenega regulatorja Roszdravnadzor. To je veliko več, kot so oblasti potrdile doslej. Ministrstvo za zdravje je 26. maja poročalo o smrti 101 zdravstvenega delavca zaradi covida-19.